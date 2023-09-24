Фигуристка Проскурякова заявила, что больше не будет катать программу под Rammstein

Фигуристка Таисия Проскурякова рассказала, что больше не будет использовать в музыкальном сопровождении своей короткой программы фрагмент песни Sonne в исполнении Rammstein. Это решение принял тренерский штаб.
В субботу, 23 сентября, Проскурякова на Мемориале И. Я. Рабер в Москве исполнила короткую программу, в музыкальном сопровождении которой была использована композиция Sonne в исполнении немецкой группы Rammstein. Однако позже фигуристка заявила, что исполнять программу под эту музыку она больше не будет.
«Почему решили отказаться от композиции? Решение тренерского штаба», — приводит слова Проскуряковой «Матч ТВ».
Ранее вице-чемпиону России Петру Гуменнику запретили исполнять короткую программу на песню Sonne группы Rammstein и на контрольных прокатах фигурист вынужден был выступить с прошлогодней постановкой. Как позже выяснилось, Гуменнику буквально накануне отъезда в Москву запретили катать под Rammstein, ссылаясь на некое письмо, направленное в Министерство спорта России и федерациям по зимним видам спорта.
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