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Тарасова заявила о необходимости наказать украинцев за отказ поздравлять соперников

Тарасова заявила о необходимости наказать украинцев за отказ поздравлять соперников
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о ситуации с отказом украинцев поздравлять победивших грузинских фигуристов, а также заявила о необходимости дисквалификации украинских спортсменов за нарушение правил поведения.

«‎Да чёрт с ними! В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решён»‎, — сказала Тарасова в интервью «‎РИА Новости».

На этапе юниорского Гран-При в Будапеште украинская пара Серова и Хобта, занявшие второе место, находились на пьедестале в момент, когда Метёлкина и Берулава подходили на церемонию награждения. На приветствие со стороны грузинского дуэта украинцы никак не отреагировали и отказались поздравлять спортсменов.

Анастасия Метёлкина — уроженка Владимира, с 2020 года выступает за Грузию. Лука Берулава, родившийся в Москве, представляет Грузию с 2019 года. Спортсмены тренируются под руководством российского тренера Павла Слюсаренко.

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