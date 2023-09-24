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Лакерник высказался о поведении украинских фигуристов на юниорском Гран-при

Лакерник высказался о поведении украинских фигуристов на юниорском Гран-при
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Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался об отказе украинских фигуристов Виолетты Серовой и Ивана Хобты поздравлять грузинских спортсменов с победой на этапе юниорского Гран-при в Будапеште.

«‎Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдём? Как ISU будет на это реагировать, не могу сказать»‎, — сказал Лакерник в интервью «Матч ТВ».

23 сентября на этапе Гран-При в Будапеште грузинская пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержала победу. Во время награждения представители Грузии подошли к украинской паре фигуристов, чтобы поприветствовать их, но Серова и Хобта это проигнорировали.

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