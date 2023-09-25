«Уверена, многие прослезились». Чемпионка мира по танцам — о возвращении Степановой/Букина

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились своим взглядом на фигурное катание, а также оценили прогресс Трусовой и Валиевой.

«Думаю, такие хедлайнеры, как Александра Степанова и Иван Букин, влюбляют зрителей в танцы на льду. Я уверена, что многие прослезились после окончания их произвольного танца. Я думаю, ребята почувствовали, что люди их ждут, любят. Это такие лидеры, которые показывают, как надо. Я счастлива, что такие пары ещё есть», – сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«После перерыва всегда сложно возвращаться в форму. Каждый боится показать себя хуже, чем раньше. Степанова и Букин — это доказательство того, что после перерыва можно вернуться в отличную форму. Как говорится, мастерство не пропьёшь», – добавил Артемий Каташинский.

«Это очень хороший пример для всех спортсменов, что накатанность, ощущение друг друга в паре — это не история о том, что завтра я поменяю партнёра и буду выступать точно так же. Это такие тонкие биоритмы, которые ты не за один сезон начинаешь чувствовать. Конечно, новые пары тоже хорошие образовались — Морозов/Ерёменко, Шевченко/Ежлов. Они крутые, красивые. Но если мы говорим про Степанову/Букина, мы видим, что это совсем другое скольжение, совсем другое чувство. Я желаю новым дуэтам, конечно, как можно скорее скататься, стать одним целым и нести этот бренд, не растрачивая», – пожелала Марина Каташинская.

Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате» в 13:00.