«Она будто всю жизнь была в паре». Чемпионка мира Каташинская — о Косторной

Трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам в парном разряде Марина Каташинская поделилась впечатлениями от выступления Алёны Косторной и Георгия Куницы.
«Мне понравились Алёна Косторная и Георгий Куница. Тут не было грязи, тут была чистота образа. Где-то, возможно, было даже слишком простовато. Но получилось действительно со вкусом. Если стиль можно привить, то вкус — это другая история: он либо есть, либо его нет. Настолько всё хорошо у ребят вышло, я прям любовалась. Интересный выбор музыки. Они хотели сделать что-то современное, а это всегда риск, но ребята смогли вытянуть эту историю.
Удалось ли ей полноценно перестроиться под парницу? Честно, она будто всю жизнь была в паре. Партнёр подсветил прекрасные женские стороны Алёны, и она прям раскрылась совсем с другой стороны. Я теперь даже не могу представить, что она когда-то выступала одна», — сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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