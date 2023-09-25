Опрос: как решится дело Камилы Валиевой?

Завтра, 26 сентября, состоится первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу Камилы Валиевой, которой предъявили обвинения на Олимпийских играх 2022 года. Стороны заслушают в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне, некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как решится дело Валиевой.

Напомним, Камила Валиева заявила, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным, и настаивает на отсутствии доказательств её вины или халатности. Сторона фигуристки считает, что дисквалификация не должна продлиться более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы.

Валиева требует не аннулировать её результаты и не отбирать золото чемпионата России — 2022, на котором была сдана допинг-проба на триметазидин, оказавшаяся положительной.

ISU требует от CAS наказания спортсменки посредством дисквалификации сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулирования всех результатов, достигнутых ею за этот период.

ВАДА также требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года и оспаривает предыдущее решение, которое позволило ей выступить на Олимпийских играх, несмотря на незакрытое допинговое дело.