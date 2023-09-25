«Девочка превратилась в девушку». Чемпион мира по танцам — о Валиевой

Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по спортивным танцам в парном разряде Артемий Каташинский высказался о новом образе Камилы Валиевой.

«Новые образы и амплуа Камилы Валиевой в короткой программе? Ей оно очень хорошо удалось. У Камилы очень выразительные руки, голова и верхний плечевой пояс. Работа хореографов потрясающая! В плане артистизма Камила справилась на сто процентов. И ещё хочу сказать, что девочка уже превратилась в девушку наконец-то. И контакт со зрителем, и все приёмы, которые Камила использовала в своей программе, выглядели очень органично. Даёт жару!» – сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.