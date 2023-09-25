Чемпионка мира по танцам: Валиеву спокойно можно назвать лицом женского фигурного катания

Трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам в парном разряде Марина Каташинская высказалась о новом образе фигуристки Камилы Валиевой.

«Да, очень круто. Камила — девочка максимально привлекательная. Видно, что это открытый, добрый человек в жизни. Конечно, она не может не влюбить в себя. Очень важно оставаться не просто крутым спортсменом, но и положительным героем в жизни. Камила как раз является таким человеком, я всегда с огромным удовольствием на неё смотрю. Она эрудированная, воспитанная. Это те качества, которые должны быть присущи каждому человеку, который заходит на пьедестал. Я думаю, Камилу спокойно можно назвать лицом женского фигурного катания, это абсолютно положительный человек, который показывает себя как большой профессионал», – сказала Марина Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.