«Может быть, им надо подкачаться чуть-чуть?» Чемпионы мира — о российских одиночниках

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские поделились впечатлениями от выступления фигуристов-одиночников во время контрольных прокатов.

«Хочется, чтоб у мальчиков появились волевые силы. Может быть, им надо в зал походить немножечко, подкачаться чуть-чуть? Посмотрите, как девочки уделяют внимание своему телу. Каждая фигуристка — это потенциальная топ-модель. Даже через колготки можно увидеть, как у них прокачана каждая мышца. Мальчикам бы тоже немножечко оформиться — моё личное мнение», – сказал Артемий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Я думаю, будет круто сделать какую-нибудь коллаборацию. Допустим, взять мальчиков и отдать их тренерам, которые работают с девочками. А девочек отдать тренерам, которые занимаются с мальчиками. Или какие-нибудь совместные сборы сделать мальчики+девочки. Представляете, как там будут гормоны играть! Может, у мальчиков там как раз что-то проснётся. Представляете, девочки прыгают мощнее мальчиков! Я думаю, у них там сразу турбины включатся и, может, появится мотивация. Думаю, федерации стоит задуматься о том, чтобы как-то гармонизировать этот диссонанс», — добавила Марина Каташинская.