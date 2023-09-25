«Главное не путать креатив с пошлостью». Каташинские — о выборе Гуменником трека Rammstein

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о решении фигуриста Петра Гуменника кататься под Rammstein и запрете выступать с этой программой.
«Выбор музыки и право человека на выбор этой музыки — это одно дело. Это странная ситуация — это второе дело. А третье — главное не путать креатив с пошлостью. Я когда только услышал слово Rammstein… Иногда надо думать наперёд. Если думать о себе как о проекте, ты автоматически будешь думать об имидже. У тебя даже не возникнет в голове мысли делать программу под Rammstein, потому что, возможно, ты кого-то потревожишь этим или вызовешь странные эмоции. Делать надо со вкусом», – сказал Артемий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Это сложный момент между тем, что ты хочешь самовыражаться, и между тем, что тебе нужно соответствовать представлениям общества. Мы живём в социуме, и надо думать, где и что ты делаешь. А с другой стороны, я понимаю ребят, которые хотят делать то, что они хотят. Но тут нужно находить компромисс и понимать, что у нас есть некая ответственность перед людьми, перед страной. Невозможно просто сказать: я художник, я так вижу», — добавила Марина Каташинская.
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