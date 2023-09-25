Анна Щербакова ответила на вопрос о целях на будущее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о целях на будущее.
«В спорте, впрочем, как и в обычной жизни, очень важно понимать свои цели и иметь чёткий план, как их достичь. Не все сразу, шаг за шагом. Важно получать удовлетворение не только от конечного результата, но и от самого процесса. Цели существуют не только в спорте, а во всех сферах деятельности. И если человек хочет чего-то достичь, он всегда будет ставить перед собой цели и идти к новым вершинам.
Всю свою сознательную жизнь я провела на тренировках и соревнованиях, поэтому, конечно, мне интересно пробовать что-то новое. Не только делиться своим опытом на мастер-классах, искать подход к детям и стараться помочь юным фигуристам, но и самой набираться опыта в этой сфере. Понравился опыт ведения на «Ледниковом периоде». Конечно, мне очень далеко до настоящих профессионалов. Надо многому учиться», – приводит слова Щербаковой ТАСС.
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