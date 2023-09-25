Фигурист Лазукин завершил карьеру
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин сообщил, что победитель финала Кубка России 2019 года по фигурному катанию Андрей Лазукин завершил карьеру и работает тренером.
«Андрей Лазукин завершил карьеру, сейчас он работает тренером в Уральске (Казахстан). Он этим летом ездил со мной на мастер-класс в Мексику. Должен сказать, что такого прекрасного демонстратора я ещё не видел. Он способен научить юных фигуристов такой же чистоте и отточенности движений, какой владеет сам. Большая гордость от того, что Андрей был моим учеником.
В Уральске открылась школа моего имени. Впервые я побывал на этой прекрасной земле ещё лет 40 назад. Будем содружествовать с этой школой в подготовке казахстанских фигуристов», – приводит слова Мишина «РИА Новости».
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