Колобков — о словах Чжоу: это враньё, он выставил себя глупцом

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу о том, что российские фигуристы широко употребляют допинг. Колобков заявил, что данное высказывание является враньём и глупостью.
«Это враньё, глупость, обман и недалёкость этого фигуриста. Это всё, что я могу сказать. Он выставил себя глупцом. Когда я работал, знаю, что, несмотря на то что РУСАДА не было восстановлено, всё равно все признавали, что свою техническую функцию РУСАДА выполняет в полном объёме, никаких вопросов с точки зрения работы не было. Более того, чтобы этот американский фигурист знал, что у нас работали в том числе представители других стран, приезжали и проверяли, пробы отправляли за границу.
Я не понимаю, на чём основана его самоуверенная глупость. Это обычная недалёкость, зашоренность и нежелание разобраться», – сказал Колобков в интервью «РИА Новости».
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