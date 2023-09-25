Жулин жёстко ответил Чжоу на слова о допинге среди российских фигуристов

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин резко отреагировал на скандальное высказывание двукратного бронзового призёра чемпионатов мира американца Винсента Чжоу касательно допинг-дела Камилы Валиевой.
«Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять», — сказал ранее Чжоу.
«Сволочь. Чжоу — неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские — враги, поэтому они всё что угодно будут говорить», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
Отметим, что на Олимпиаде-2022 Чжоу в составе сборной США завоевал серебро, однако команда не получила медали из-за участия Валиевой в этих же соревнованиях. Решение по делу россиянки окончательно закрепит результаты командного турнира.
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