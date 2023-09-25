Главврач рассказал о болезни Костомарова, которая привела к частичной ампутации рук и ног

Главный врач частной петербургской скорой помощи Лев Авербах высказал мнение о том, что могло повлиять на болезнь фигуриста Романа Костомарова и её последствия, а также рассказал, как прорубь повлияла на состояние Романа.
«Прорубь для человека, который не занимается закаливанием на регулярной основе, очень опасна. На примере Романа Костомарова можно увидеть, что реакция организма у всех индивидуальная на такие перепады температуры.
Каждый год россияне приходят на прорубь для разных целей, в том числе и для здоровья, но часто это приводит больше к отрицательным последствиям. Роман Костомаров позволил развиться внутри себя вирусам, которые очень агрессивно начали захватывать организм. Кто-то купается в проруби каждый год, и ему ничего, а кто-то получает такие осложнения. Роману очень не повезло. От такого никто не застрахован.
Ковид может нести неожиданные последствия, но Роман подхватил сразу несколько заболеваний. Если у него был ковид, то он мог развить другие негативные процессы в организме. Тем не менее для таких последствий одного ковида было мало», — сказал Авербах в интервью Sport24.
Напомним, в январе Костомаров был госпитализирован после купания в проруби с тяжёлой формой пневмонии, последствием которой стала частичная ампутация конечностей.
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