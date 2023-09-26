Фигуристка Фролова объяснила, почему решила оставить прошлогоднюю произвольную программу

Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 18-летняя фигуристка Анна Фролова рассказала, почему выступала с прошлогодней программой.
– Почему решили оставить произвольную программу с прошлого сезона?
– Это было обоюдное желание – и моё, и тренеров. Я прокатала эту программу, тренерам она понравилась, сказали: «Давай её доработаем и оставим». Они также видели её на чемпионате России, и им понравилась сама постановка.
– Как именно решили доработать программу?
– Работали в большей степени над тем, как я должна себя преподносить в этом образе. Не «глазки вниз», и я еду аккуратно, а уверенно. О чём и сказал Евгений Владимирович после проката – эту лёгкость надо держать с первой позы и до самого конца, а не так, что мне постепенно становится чуть сложнее.
Фролова ученица Евгения Рукавицына (с весны 2023 года), до этого тренировалась в ЦСКА у Сергея Давыдова
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