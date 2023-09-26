Татьяна Тарасова высказалась о старте слушаний в CAS по делу Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о начале слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Уже положительно, что эти слушания начинаются. Сколько лет можно ждать? Не знаю, может ли всё положительно разрешиться для Камилы в этом деле», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после окончания командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Награждение олимпийскими медалями было отложено до окончания расследования.

Слушания начнутся сегодня, 26 сентября, в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.