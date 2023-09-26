Александр Жулин: если Валиева выиграет дело в CAS, это будет какое-то чудо. Надежды тают
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Чемпион мира и призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин высказался о старте слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Очень надеюсь на положительной исход для Камилы в этой истории. Мои ученики тоже были в команде, которая завоевала золото. Очень надеюсь, но, судя по тому, что в последнее время происходит, надежды тают. Если Камила выиграет это дело, это будет какое-то чудо», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Слушания начнутся сегодня, 26 сентября, в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.
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