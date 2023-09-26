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Журналистка Бреннан: по делу Валиевой ничего не сделали, до вердикта месяц, два или три

Журналистка Бреннан: по делу Валиевой ничего не сделали, до вердикта месяц, два или три
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Известная американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о начале слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Возмутительная смесь колебаний и задержек, которая началась с того, что более полутора лет назад у американских и японских фигуристов отняли церемонию награждения на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то добралась до Лозанны. Именно в CAS решится судьба Валиевой, хотя и не скоро. По этому делу не сделали абсолютно ничего. На этой неделе пройдут три или четыре дня слушаний, а через месяц, два или три будет вынесен вердикт», — приводит слова Бреннан USA TODAY.

Слушания начнутся сегодня, 26 сентября, в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.

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