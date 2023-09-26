Журналистка Бреннан: по делу Валиевой ничего не сделали, до вердикта месяц, два или три

Известная американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о начале слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Возмутительная смесь колебаний и задержек, которая началась с того, что более полутора лет назад у американских и японских фигуристов отняли церемонию награждения на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то добралась до Лозанны. Именно в CAS решится судьба Валиевой, хотя и не скоро. По этому делу не сделали абсолютно ничего. На этой неделе пройдут три или четыре дня слушаний, а через месяц, два или три будет вынесен вердикт», — приводит слова Бреннан USA TODAY.
Слушания начнутся сегодня, 26 сентября, в штаб-квартире Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.
- 26 сентября 2023
-
11:20
-
10:54
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
08:05
-
07:40
-
06:50
-
06:12
- 25 сентября 2023
-
23:50
-
23:46
-
23:35
-
23:14
-
23:00
-
22:53
-
22:05
-
22:01
-
21:09
-
21:00
-
20:00
-
19:48
-
19:43
-
17:36
-
15:17
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:27
-
11:51
-
11:15
-
10:51