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В ВАДА высказались о старте слушаний по делу Камилы Валиевой

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд прокомментировал старт слушаний в Спортивной арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», — приводит слова Фицджеральда Reuters.

Напомним, после окончания командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Награждение олимпийскими медалями было отложено до окончания расследования.

Напомним, слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Некоторые свидетели и эксперты, включая Валиеву и её представителей, выступят по видеосвязи.