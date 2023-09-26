Губерниев: не жду ничего хорошего от заседания CAS по делу Камилы Валиевой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о старте слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Здесь речь идёт не о том, верю ли я или нет в положительный исход. Всё зависит от аргументов нашей стороны, насколько мы подготовились и насколько мы будем убедительны. Это состязательный процесс. Наша задача — постараться быть максимально честными и убедительными.
Ошибка, мягко говоря, серьёзнейшая. Поэтому ничего хорошего от этого заседания я не жду для нас. Политические мотивы? Не надо искать политические мотивы. Очень просто искать политические мотивы всегда и везде. Когда что-то у нас идёт не так, мы сразу начинаем искать политические мотивы.
По политическим мотивам в её организм попал допинг? Или по расхлябанности, незнанию, раздолбайству? Или по трагической случайности? Если это была нелепая случайность, то я возвращаюсь к тому, что сказал ранее: убедительно и аргументировано защитить спортсменку. Лично для меня она остаётся честной и чистой девушкой, прекрасной фигуристкой. Но есть антидопинговые правила, которые мы нарушили», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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