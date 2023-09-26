Спортивный врач: у ВАДА нет доказательств эффективности препарата, найденного у Валиевой

Французский спортивный врач Жан‑Пьер де Монденар высказался о триметазидине — препарате, обнаруженном в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Специалист подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не имеет доказательств эффективности этого препарата в спорте.
«Препарат, о котором говорится в отчёте, помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты. У ВАДА нет никаких доказательств, подтверждающих, что триметазидин улучшает спортивные результаты. Раньше я защищал борца, в пробе которого нашли этот препарат. Я просил предоставить медицинские протоколы, доказывающие целесообразность запрета препарата. Я так и не получил ответа.
Препарат был изобретён в 1964 году и в списке ВАДА появился только через 50 лет. До сих пор ни лаборатория, его производившая, ни ВАДА не провели ни одного исследования, подтверждающего его эффективность в спорте. Таким образом, ВАДА нарушает принципы собственного кодекса», — приводит слова врача Radio Canada.
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