В Казахстане открылась школа фигурного катания имени Алексея Мишина

Школа фигурного катания имени заслуженного тренера России Алексея Мишина открылась в Казахстане. Специалист намерен помогать в подготовке фигуристов, поддерживая контакт с тренерами и учениками школы.
«Я с большим интересом съездил в Казахстан. Отрадно видеть, что нашему отечественному опыту находится широкое применение и за пределами нашей страны. Открытие такой школы в Казахстане – это реальный символ того, что наше фигурное катание существует и развивается вопреки санкциям и запретам», — приводит слова Мишина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Напомним, под руководством Мишина тренировались олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Алексей Урманов. Сейчас в группе 82-летнего специалиста находится чемпионка мира Елизавета Туктамышева.
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