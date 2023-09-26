Дюамель — о словах Чжоу про допинг в России: молодец, Винсент, что защищаешь спортсменов
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Олимпийская чемпионка 2018 года, бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала слова двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, американского фигуриста Винсента Чжоу, который ранее раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) за ведение дела о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Молодец, Винсент, за то, что встаёшь на защиту спортсменов. Спорт высших достижений не может существовать без спортсменов, а чиновники высмеивают этот спорт и проявляют неуважение к фигуристам сборных США и Японии, которым пришлось покинуть Олимпийские игры без того самого олимпийского момента», — написала Дюамель на своей странице в соцсетях.
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