Милохин — об отношениях с Медведевой: было много общих приколов, но любви-любви не было

Известный блогер Данила Милохин рассказал о взаимоотношениях с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, в которой выступал в шоу «Ледниковый период».

«Поначалу было что-то, на самом деле. Прикольная, приятной внешности девушка, красиво катается на коньках. Я посмотрел почти все её выступления, и с каждым выступлением все больше удивлялся, какая она прям женственная. Мы познакомились, всё продолжалось так же, всё было хорошо, она мне нравилась.

Но в какой-то момент переломилась эта тема, и с моей стороны мы стали как будто просто сниматься вместе, тренироваться. Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прям любви-любви как будто бы не было. Перед этим шоу я как бы понимал, какой будет конец — что нас будут шипперить, что поцелуй должен случиться. А мы как будто не готовы пережить это», — сказал Милохин в интервью на YouTube-канале «Мадонна Мур».