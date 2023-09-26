Кондратюк рассказал о том, кто ему понравился на контрольных прокатах

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, кто больше всего понравился ему на недавних контрольных прокатах фигуристов сборной России.

«Я смотрел далеко не все прокаты и даже не половину. Пусть из танцев это будут Саша (Степанова) с Ваней (Букиным). Мне кажется, это было очень ярко, достойное возвращение. Ваня говорил, что ему еще надо похудеть (смеется). Но было хорошо, мне очень понравилось. Из девочек, кого я видел, Камила (Валиева) понравилась и Аделия Петросян — программа под Майкла Джексона. Из парного катания — Саша Галлямов с Настей Мишиной и Саша Бойкова с Димой Козловским.

Мальчиков я смотрел почти всех, мне многие понравились, но я считаю не очень корректным обсуждать так дотошно свой вид фигурного катания. Назову, естественно, Сашу Самарина, Гришу Федорова, Диму Алиева и Макара Игнатова, потому что они мои друзья. Но не только они мне понравились», — сказал Кондратюк в программе «Прокат Show» на YouTube.