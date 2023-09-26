«Средняя по больнице планочка повыше». Кондратюк — о росте популярности мужского катания

Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года Марк Кондратюк высказался о возрастающей популярности мужского одиночного катания.

«Тезис про то, что мужское катание выходит из тени женского, может быть, не совсем корректный. Но я еще года три назад говорил, когда меня спрашивали о том, что женское катание популярнее мужского в России — мне кажется, это цикличный момент. Когда-то мужское катание было более значимым, более популярным — в эпоху Урманова, Плющенко, Ягудина. Потом был другой момент — наоборот, женское катание было.

Сейчас, мне кажется, что мужское потихоньку набирает обороты. Наверное, это заслуга многих ребят, кто сейчас был на прокатах или кого по каким-то причинам не было. Все стараются, работают, и действительно средняя по больнице планочка повыше (смеется)», — сказал Кондратюк в программе «Прокат Show» на YouTube.