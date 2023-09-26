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В ВАДА заявили, что в деле Валиевой справедливость ещё не восторжествовала

В ВАДА заявили, что в деле Валиевой справедливость ещё не восторжествовала
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Представитель ВАДА Джеймс Фицджеральд перед началом слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) поддержал обеспокоенность американских спортсменов, считающих, что процесс сильно затянулся.

ВАДА просит дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать ее олимпийские результаты.

«Мы разделяем их разочарование тем, как затянулось это дело. Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах, и будем продолжать добиваться завершения этого дела без дальнейших неоправданных задержек.

На каждом этапе этого дела ВАДА призывало соответствующие органы действовать оперативнее. После недопустимой задержки со стороны РУСАДА в вынесении решения по этому вопросу, мы передали его непосредственно в CAS. Мы здесь, потому что не верим, что в этом деле справедливость ещё не восторжествовала», — приводит слова Фитцджеральда USA Today.

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