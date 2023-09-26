«‎Часто наши мнения совпадают, споров почти нет». Кондратюк — об отношениях с Соколовской

Олимпийский чемпион и чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал подробности об отношениях с тренером Светланой Соколовской.
«Споров, мне кажется, почти никогда не бывает. Очень часто наши мнения и взгляды совпадают. Отчасти потому что просто взгляды схожи на какие-то вещи, ну и не может не сказаться тот факт, что я почти всю сознательную жизнь нахожусь рядом со Светланой Владимировной. Конечно, определённое влияние оказано на меня, это абсолютно естественно. Бывают моменты, в которых мы не сходимся. Мы просто обсуждаем это, и либо я соглашаюсь, либо она. Всегда очень спокойно проходит и бывает не так часто.
Получается ли убедить её? Да, это не то чтобы редкость. Может быть, 50 на 50. Она понимает, что я человек, у которого есть свои какие-то взгляды, желания, убеждения. Нормально, когда в каких-то вещах люди не сходятся. Но мы можем сесть, поговорить – и все нормально. Никаких глобальных проблем нет. Бывают какие-то мелочи, например, мне нравится один вариант костюма, а мне говорят, что вот этот будет смотреться лучше. Обсудили, посмотрели, подумали – «Я согласен, так будет лучше» или наоборот «Знаешь, я посмотрела, твой вариант мне тоже нравится, давай его», — сказал Кондратюк в программе «Прокат Show» на YouTube.
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