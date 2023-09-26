Боброва: Ангелопол сказал, что нашёл партнёршу, но сложности с тем, чтобы найти тренера

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о судьбе фигуриста Валерия Ангелопола, который месяц назад расстался с партнёршей Василисой Кагановской.

Ангелопол и Кагановская были победителями финала Гран-при России – 2023. После скандального расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий отправился на поиски новой команды.

«Валера сказал мне, что остаётся, что нашёл партнёршу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера. Начало сезона, сложно брать новую пару. Лидеры распределены по группам», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Реноме, которое создалось вокруг Валеры – не самое позитивное. Ему придётся серьёзно ломать те шаблоны, которые возникли», — добавил комментатор Андрей Журанков.