Боброва: Ангелопол сказал, что нашёл партнёршу, но сложности с тем, чтобы найти тренера

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о судьбе фигуриста Валерия Ангелопола, который месяц назад расстался с партнёршей Василисой Кагановской.
Ангелопол и Кагановская были победителями финала Гран-при России – 2023. После скандального расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий отправился на поиски новой команды.
«Валера сказал мне, что остаётся, что нашёл партнёршу, но пока сложности с тем, чтобы найти тренера. Начало сезона, сложно брать новую пару. Лидеры распределены по группам», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
«Реноме, которое создалось вокруг Валеры – не самое позитивное. Ему придётся серьёзно ломать те шаблоны, которые возникли», — добавил комментатор Андрей Журанков.
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