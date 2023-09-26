Марк Кондратюк рассказал о моменте максимального счастья в тандеме с Соколовской

Мастер спорта России международного класса Марк Кондратюк расскаал о счастливых моментах в период работы с тренером Светланой Соколовской.

«‎Момент максимальной радости вместе, который первым приходит в голову? Наверное, какой-нибудь чемпионат России, который я выиграл. Или, может быть, чемпионат Европы. Это было очень радостно, запоминающееся. Эти эмоции я, наверное, никогда не забуду. Эта картинка на всю жизнь перед глазами стоит, наверное, это одни из самых тёплых воспоминаний.

Ну и Олимпиада, конечно. Но там просто было более нервно и более сложно, немножко все по-другому. Тоже очень интересно, но чуть-чуть по-другому. А вот именно тёплые, душевные и счастливые моменты – это чемпионаты России, Европы.

Это не какой-то определенный момент, это отрезок времени. Ты выходишь с программы, вы приобнимаете друг друга, что-то говорите, видите баллы. На чемпионате России я на сотые обогнал Мишу Коляду, что меня безумно удивило. По произвольной я был третий, и я думал, что, скорее всего, просто с медалью. А потом показывается, что я как минимум уже второй, и что я точно уже еду на Олимпиаду, и за одну секунду столько мыслей, вы обнимаетесь, радуетесь… Потом сажусь на диванчик, смотрю соревнования дальше, понимаю, что я выиграл, нахожусь в полной прострации, иду к ней, мы обнимаемся, разговариваем… Эти моменты запомнятся на всю жизнь»‎, — рассказал Кондратюк в программе «Прокат Show» на YouTube.