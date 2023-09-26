Журанков — о побеге Горбачёвой: Считаю, что эта тема не должна обсуждаться
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Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о побеге 16-летней российской фигуристки Алины Горбачёвой, которая не пришла с тренировки домой, после чего её в течение суток искала вся Москва.
«Я вообще считаю, что тема побега Алины Горбачёвой не должна обсуждаться. У меня такое внутреннее ощущение. Даже с коллегами-журналистами на контрольных прокатах поспорил. Они считают нормальным обсуждать эту тему и задавать вопросы насчёт неё, этого “неночевания” дома, а я считаю, что нет.
Огромное количество 16-летних девочек и мальчиков в какой-то момент пытаются совершить побег из дома, не приходят домой из-за какого-то протеста. Каждая семья должна решать это внутри себя», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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