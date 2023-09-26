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Журова — о деле Валиевой: четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам

Журова — о деле Валиевой: четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о дальнейшей судьбе фигуристки Камилы Валиевой после окончания слушаний дела о нарушении ей антидопинговых правил в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Все зависит от того наказания, которое ей могут назначить. Тем более, какой-то срок дисквалификации уже прошел. В подобных случаях спортсмена или прощают, или дают минимальный срок – который уже прошел. Она продолжает тренироваться и, по большому счету, уже ничего не теряет, для нее ничего не меняется — она будет тренироваться и выступать.

Если ей дадут четыре года — простите, пожалуйста, но четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам, которые ели анаболики горстями. Это не микродоза какого-то препарата, непонятно как попавшего в организм.
Это закрытое заседание, мы многого не узнаем. В любом случае, еще будут даваться пояснения, как вещество попало в ее организм. Столько случаев, когда в подобных ситуациях дело даже не доходило до арбитража, все решалось, на уровне медицинской комиссии вопросы решались», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

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