Татьяна Мишина — о деле Валиевой: не думаю, что она так быстро закончит карьеру

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о дальнейшей судьбе фигуристки Камилы Валиевой после окончания слушаний дела о нарушении ей антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Трудно сказать, что будет. Мы не в курсе всей этой информации. Всё время говорят, что она незащищённое лицо, и если даже скажут про два года, то начиная с декабря 2021 года срок пройдёт. Очень трудно сказать, что будет с золотой медалью на командном турнире Олимпиады. Я думаю, сегодня никто ничего не узнает. Хочется, чтобы Валиева продолжила кататься, потенциал у неё большой, не хотелось бы, чтобы так всё прекращалось. Надеюсь, она проявит себя, но не думаю, что Камилу смогут оправдать.

С таким как характером, как у Валиевой, которая хочет всегда себя проявить, выступления только в шоу будет недостаточно, чтобы держать себя в форме. К ней столько внимания, что она захочет проявить себя в дальнейшем, не думаю, что она так быстро закончит карьеру», — приводит слова Мишина Metaratings.