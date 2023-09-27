«Он своим примером спасёт ещё очень много жизней». Боброва — о Костомарове

Спортивный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказались о Романе Костомарове, который прошёл процесс протезирования.
Андрей. Я считаю, что это действительно очень важно. Я был погружён в своё время в тему инвалидности. Как мне говорили, 80% людей просто садятся дома перед телевизором и не находят в себе силы встать на протезы, потому что это больно, этому тяжело научиться, надо тренироваться. Люди в инвалидной коляске просто запираются дома, начинают проклинать судьбу, жалеть себя и всё. Как раз Рома показывает пример всем этим людям.
Екатерина. Спасибо ему за это большое! Не каждый человек на это мог бы быть способен.
Андрей. Давайте уж смотреть правде в глаза: сейчас из-за СВО в нашем обществе появится много людей без руки, без ноги, без двух ног. К сожалению, сейчас протезирование — это часть нашей жизни, отрасль становится востребованной. Рома для всех показывает, что невозможное возможно.
Екатерина. Не побоюсь этой фразы: он своим примером спасёт ещё очень много жизней. Роме просто нижайший поклон, Оксане, всем людям, которые помогали, докторам.
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