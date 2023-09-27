«Необъяснимая история». Журанков — о переходе Самоделкиной в Казахстан

Спортивный комментатор Александр Журанков высказался о принятии Софьей Самоделкиной гражданства Казахстана.

«Для меня эта история как гром среди ясного неба. Это похлеще, чем Горбачёва со своим двухсуточным отсутствием и пребыванием наедине с самой собой. Для меня это вообще необъяснимая история. Проблема в том, что Казахстан её не упрашивал получать своё гражданство и никто в Казахстане её не ждал. Они даже не понимают, какое сокровище им падает с неба само в руки, потому что у них руки и не подставлены для ловли этого сокровища. У них сейчас свои казахские дела в федерации, там у них серьёзное брожение: перестановки, смена руководства. И тут бабах!

Соня Самоделкина решила получить казахский паспорт, и, получается, в Россию ей путь заказан и она должна выступать за Казахстан, а Казахстан вообще не понимает, что с ней делать. Вот тут возникает вопрос: ребят, а зачем? Вас никто не упрашивал, не приглашал. Обычно ведутся переговоры какие-то, переманивают, предлагают условия для тренировок. А тут вообще никаких договорённостей между семьёй Самоделкиной и федерацией Казахстана. Она получает гражданство, и дальше что?» — заявил Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».