Боброва: я бы со стороны федерации пристальное внимание обратила сейчас на психологов

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о важности работы фигуристов с психологами.

«Совмещая танцы на льду, которые мы с этими расставаниями обсуждали, с историей Алины Горбачёвой — разные ситуации бывают, но это спорт высших достижений. У всех нервы на пределе, и у всех по-разному работает психика. Люди все по-разному воспитаны, в разных семьях, по-разному переносят тренировочный процесс либо соревновательный. Сейчас идёт какая-то тенденция не очень хороших событий, и плюс ко всему очень давят СМИ. Кто-то толстый, кто-то слишком похудел — прошлая история с Лизой Худайбердиевой, например. Очень много этих историй… Я бы со стороны федерации пристальное внимание обратила сейчас на психологов на УМО — углублённом медицинском обследовании. Да, у нас спрашивают: «Как дела?», но мы проходим за один день этих 15 докторов, приходишь к психологу, улыбаешься, он спрашивает, как дела, говоришь: «Во! Утром тренировка, сейчас у вас, потом снова на тренировку. Класс!» И идёшь.

Никто же не углубляется в жизненные ситуации людей, и в этом очень большая проблема. Потому что у нас сейчас точечно кто-то берёт психологов, кто-то нет, кого-то это не интересует, кому-то не помогает. Но хотя бы на уровне того, что спортсмены обязаны каждые полгода проходить УМО, чтобы можно было отследить проблему, если она есть. Прям на полчаса. Может быть, это вообще было бы отдельное обследование. 15 докторов прошёл: ухо, горло, нос, сердечко проверили, глаза проверили, зубы — здесь ты можешь видеть: есть проблема или нет. А в голове не можешь видеть, есть проблема или нет.

Поэтому в определённый день записывайтесь к психологу, и он полчаса-час с тобой обсуждает. Не то что: «Я сейчас вам расскажу о своих проблемах». Но просто, чтобы он хотя бы какие-то вопросы задавал и понимал: в критичном состоянии находится человек, надо помогать ему в чём-то или нет? Есть ли проблема, что с тренером какие-то недомолвки, что спортсмен устал на тренировках, или хочет закончить, или сбежал из дома, или хочет разойтись с партнёром? Мне кажется, профессиональный психолог это сможет почувствовать и в какой-то определённый момент дать звоночек федерации, чтобы они держали это на контроле», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».