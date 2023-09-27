Юрист Дэвид Паво: Камила Валиева оказалась втянутой в политически-медийную спираль

Юрист Дэвид Паво высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой, которая обвиняется в нарушении антидопинговых правил.
«Социальная проблема глубже просто вопроса о молодой российской фигуристке, которая сейчас страдает. Мы должны задаться вопросом об участии несовершеннолетних спортсменов в крупных соревнованиях. Сегодня это дети, которые попадают в скандалы, находящиеся вне их контроля. Мы не должны забывать, что Камиле на момент событий было 15 лет. Она оказалась втянутой в юридическую и медийную спираль, над которой не имела власти. В данном деле много необъяснимых вещей. Например, продолжительность времени, в течение которого обрабатывалась её проба.
Бремя доказывания не возлагается на ВАДА, это спортсмен должен очистить своё имя. Но я сторонник прозрачности и поэтому говорю, что если у нас есть исследования, доказывающие, что препарат является допингом, то давайте опубликуем их и закроем дискуссию.
Мы не должны забывать, что перед нами 17-летняя девушка, которая увлечена чем-то большим, чем она сама. Нужно помнить, что несовершеннолетний спортсмен имеет право на конфиденциальность. За всем этим стоит борьба с Россией за чистый спорт. Валиева попала в политически-медийную спираль, которая её полностью захватила. Мы столкнулись с делом, в котором есть всё, кроме хорошей организации», — приводит слова юриста Radio Canada.
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