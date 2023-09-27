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В РУСАДА рассказали о ходе слушаний в CAS по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой

В РУСАДА рассказали о ходе слушаний в CAS по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что пока не может разглашать подробности о ходе слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«На данный момент комментировать мы не можем ничего. Но я скажу, что вчера был первый день слушаний, от нас присутствует адвокат. Другой информации дать не сможем. Точные сроки решения сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда мы сможем об этом говорить», — приводит слова Логиновой «Матч ТВ».

Напомним, слушания по делу Валиевой проходят в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Спортсменка должна выступить в ходе слушаний по видеосвязи.

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