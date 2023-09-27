Медведева — о своём плоскостопии: как каталась? С божьей помощью

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева в беседе с комиком Иваном Абрамовым в рамках своего интернет-шоу «БеС Комментариев» порассуждала о таланте в спорте и творчестве, а также о преградах, с которыми можно столкнуться.

«Почему я конкретно про талант спрашиваю, потому что, как тебе сказать… Ну, если меня поставить около микрофона и сказать: «Стендапь!» — я вряд ли даже с подготовкой что-то из себя выжму. У меня в принципе от природы такого не дано. У меня от природы дано выполнять. Собственно, я всю жизнь и выполняла. Довыполнялась. Фигуристка. Что-то выиграла даже. Талант в другом. Всё-таки, видимо, есть какая-то крупица врождённого таланта, которая делает из нас нас.

У меня, кстати, тоже плоскостопие. Продольное, поперечное третьей степени. У меня всё плохо. Как каталась? С божьей помощью», — призналась Медведева в эфире своего шоу.