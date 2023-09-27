Евгения Медведева — о смерти бабушки: люди без понятия, что творится в душе

Российская фигуристка Евгения Медведева в своём шоу «БеС комментариев» на YouTube призналась в том, что ей тяжело и больно открываться перед зрителем, приведя в пример историю из своей жизни. Два года назад Евгения пережила смерть близкого человека и не рассказывала об этом публично.

«Я потеряла бабушку, которая меня воспитывала. То есть у нас семья состоит — я, мама, бабушка. Всё. Состояла. Два года назад её не стало, и у меня внутри что-то сломалось, а я делаю вид, как будто у меня всё хорошо… Знаешь, я такая… Вот как-то и похороны прошли так, что я — ни слезинки. Потом я: «Угу. Работаем? Работаем». И вот как-то оно прошло, и это тяжело.

Мне пришлось выступать даже с этой болью, потому что у меня бабушка такая, что… была. Видишь: до сих пор (смеётся). Фанатка фигурного катания дикая, вечная. Сидела, даже на бумажечке писала, кто что прыгнул, кто что не прыгнул. Потом мне показывает: «А вот он это прыгнул, это не прыгнул». И декабрь у нас самый загруженный месяц, потому что ледовые шоу, сказки, весело, Новый год, чемпионат России заканчивается, праздник, показательные выступления. Меня зовут на эти показательные выступления, которые проходят то ли 25, то ли 26 декабря. 22 декабря умирает бабушка. Получается, мы её хороним и на следующий день я выступаю. Впервые, мать твою, без неё. Она обычно на трибунах сидит. Я выхожу и катаюсь, слава богу, хорошо. Я для неё каталась, мне самое важное было прыгнуть этот прыжок, за который она всегда всё время тряслась. И в конце выступления я начинаю плакать.

Но больнее всего было не от того, что так случилось, что я заплакала, а от того, что потом я зашла в соцсети и люди стали писать: «Женечка так рада была нас видеть, что даже заплакала от счастья». А люди не знали. Люди без понятия, что творится в душе», — рассказала Медведева в своём шоу «БеС комментариев».