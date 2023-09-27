«Так классно, когда берут на ручки и несут куда-то». Медведева — о своих отношениях

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих романтических отношениях.

«Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут как раз чего-то высокого, трепетного, потому что они нормальные девушки. Я считаю себя нормальной. Я одна из тех, которые как раз повелись на эти возвышенные чувства. И сейчас у меня молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо! Это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то! Потому что в такой среде я оказалась, так уж получилось, что в спортивной среде у нас ребята такие вот, они могут…

Плющенко? Да ну, не, Плющенко… Сколько ему лет-то уже? Уже всё Плющенко. Прости, Жень, Ян, счастья вам (посылает воздушный поцелуй)! В общем, да, я наблюдала именно за теми ребятами, которые такие: «Да я сейчас! Давай встречаться и сразу трахаться». Ну, они типа такие. Потом случайным образом абсолютно попала в шоу-бизнес, где ребята, которые: «Я самый лучший, ты должна меня добиваться». И ты просто сидишь и думаешь: «Господи…» И тут появляется мой молодой человек на данный момент, который так: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». Я такая: «Ага, давай».

И всё хорошо, блин. То есть полгода жили и живём, ища подвоха. Уже перестали искать подвоха. Ну, потому что всё-таки так бывает. Поэтому, не знаю, мне кажется, что в современном мире всё-таки уже всё меньше и меньше становится этого трепета, этих валентинок, цветочков без повода. А это же так классно!» — сказала Медведева в своём шоу «БеС комментариев» на YouTube.