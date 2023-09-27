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Юрист: в случае дисквалификации Валиевой срок может начаться с момента вынесения решения

Юрист: в случае дисквалификации Валиевой срок может начаться с момента вынесения решения
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Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о том, с какого момента может начаться дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой в случае её назначения.

«Общие правила: с момента вынесения решения с учётом отбытого временного отстранения. Спортсменка не отбывала временное отстранение, как мы все знаем, временное отстранение было снято с неё на Олимпийских играх в Пекине, соответственно, этот срок у неё засчитан не будет, поэтому у неё будет с даты вынесения решения. Однако, по идее, сторона спортсменки будет говорить о том, что в данном деле были задержки, которые произошли не по вине спортсменки, в частности, долго анализировалась проба. Если будет доказано, что задержки были не по вине спортсменки, а, на наш взгляд, они уже доказаны предыдущим решением CAS, то тогда срок дисквалификации будет отсчитываться с даты взятия пробы. Но тогда будут аннулированы все результаты с даты взятия пробы. Насколько это в интересах спортсменки?» — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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