Судебное заседание по иску врача Валиевой назначено на 17 ноября

28 сентября в Никулинском районном суде Москвы состоялись предварительные слушания по иску бывшего врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шветского к сообществу вещательных компаний ARD и лично немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, Шветский занимал должность врача сборной России на Олимпиаде в Пекине, в ходе которой появилась информация о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

«Сегодня состоялось предварительное слушание по делу о защите чести и достоинства, были исправлены замечания суда на предыдущем заседании, были уточнены исковые требования к Зеппельту, были представлены документы, которые требуются по российскому законодательству об извещении ответчика. Это письмо, e-mail, мессенджер, привязанный к телефону. Было сказано о наличии обеспечения доказательств, которые будут представлены на основных слушаниях 17 ноября», — цитирует Шветского ТАСС.