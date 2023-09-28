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Бывший врач сборной России проинформировал суд об отсутствии дисквалификации за допинг

Бывший врач сборной России проинформировал суд об отсутствии дисквалификации за допинг
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Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский в ходе слушания по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации предоставил доказательства отсутствия у него дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«О наличии документа, опровергающего основные домыслы ответчика, в которых указывается о моей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, я суд уведомил. Такого в моей профессиональной деятельности не было, хотя в фильме Зеппельта говорится, что я был дисквалифицирован», — цитирует Шветского ТАСС.

Ранее Филипп Шветский, работавший со сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD.

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