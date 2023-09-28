Валиева была проинформирована о положительной допинг-пробе с нарушениями

Стало известно, что процесс информирования российской фигуристки Камилы Валиевой о сдаче положительной допинг-пробы происходил с нарушениями.

«Валиева не получала от ВАДА уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого — Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение», — цитирует источник, знакомый с ситуацией, «РИА Новости Спорт».

Напомним, проба, взятая у Валиевой во время чемпионата России в конце 2021 года, показала наличие в организме спортсменки триметазидина. Это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль.