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CAS не стал сообщать сроки объявления решения по делу Камилы Валиевой

CAS не стал сообщать сроки объявления решения по делу Камилы Валиевой
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В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили о невозможности назвать конкретные сроки, в которые будет объявлено решение по делу знаменитой российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, слушания по делу спортсменки состоялись с 26 по 28 сентября. Чтобы подготовить дополнительную документацию, было принято решение отложить их на 9-10 ноября.

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение. На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», – приводит заявление пресс-службы CAS ТАСС.

Напомним, Камилу подозревают в употреблении запрещённого препарата — триметазидина. Фигуристка вины не признаёт.

Камила Валиева покаталась на ГУМ-катке с победительницей конкурса:

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