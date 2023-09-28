«Готовилась как на Олимпиаду». Александра Трусова — о контрольных прокатах 2021 года

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, контрольные прокаты какого года стали для неё самыми любимыми.

«Конечно, олимпийские. И не только потому, что у меня всё получилось, а в целом, наверное, потому, что это были очень важные прокаты, и я готовилась к ним уже как на Олимпиаду. Я была полностью готова, все элементы были восстановлены. И все спортсмены, мне кажется, тоже очень усердно готовились именно на эти олимпийские прокаты.

На прокатах у меня всегда получается лучше, чем на соревнованиях. Шла туда не делать пять четверных, а просто показать свою программу, откатать хорошо. Но у меня не было такого, что я точно должна сейчас сделать пять четверных — так получилось. Я, конечно, была очень рада, и мне очень было приятно, что все так отреагировали, и все там хлопали стоя. Это всё было очень приятно, но я понимала, что это не то, к чему я иду, и та цель – она не выполнена, потому что я хотела на соревнованиях», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу OKKO.