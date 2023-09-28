В РУСАДА заявили, что не могут высказываться о слушаниях по делу Валиевой до решения CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказалось давать какие-либо комментарии относительно слушаний по делу знаменитой фигуристки Камилы Валиевой до официальной публикации решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«РУСАДА не может никак комментировать слушания до официальной публикации решения CAS», — цитирует заявление пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Слушания по делу спортсменки проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. С целью подготовки дополнительной документации они будут возобновлены 9 и 10 ноября.

Напомним, Валиеву подозревают в употреблении запрещённого препарата — триметазидина. Фигуристка вины не признаёт.

Камила Валиева занимается брейк-дансом: