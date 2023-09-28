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Александра Трусова рассказала о травме в олимпийском сезоне

Александра Трусова рассказала о травме в олимпийском сезоне
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Серебряный призёр Олимпиады – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о подготовке к Играм в Пекине на фоне травмы.

«В олимпийский год у меня была травма, и я пропустила три недели. Просто не каталась вообще, чтобы залечить и заново войти в форму. Мне сказали надевать гипс. Я отказалась от этого, потому что могла не успеть восстановиться, если бы был гипс. Всегда, я считаю, важно долечить и потом заново начать тренироваться. Так проще восстанавливаться.

Было ли разочарование из-за пропуска Гран-при Японии в олимпийском сезоне? Да, конечно, было. Я очень хотела выступать на всех соревнованиях и на максимум. Но это был, наверное, единственный шанс, чтобы в итоге выступить на чемпионате России и дальше на следующих соревнованиях», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу OKKO.

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